Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Симферополя, ВПП заблокирована, рейсы не отправляются и не принимаются, сообщила пресс-служба авиаузла в четверг.

"Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются", - отмечается в сообщении.

На прилет задерживается 11 самолетов. "Экипажи трех из них приняли решение отправиться на запасной аэродром", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. "Визуально повреждений нет, но самолет потом будут обследовать специалисты. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе. Как уточняется, ВПП "находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок".

Убрать выкатившийся c полосы аэропорта лайнер планируют до 13:00.

По данным Южной транспортной прокуратуры речь идет о самолете ООО "Авиакомпания "Икар", летевшем из Москвы. На борту находились 284 пассажира. Организована проверка. В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что это Boeing 767.