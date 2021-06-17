Три многоквартирных дома остаются без воды после аварии на водоводе в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты компании "Росводоканал-Воронеж" после аварии на магистральном водоводе диаметром 1 000 мм, в результате которой без воды остались жители Железнодорожного и Левобережного районов Воронежа, переключили подачу воды на другие ветки. В настоящее время без воды остаются три многоквартирных дома, в остальных снижено давление ее подачи, сообщила в четверг журналистам пресс-служба компании.

"В результате проведенных переключений без воды остаются три жилых дома: Димитрова, 79, и по улице Порт-Артурской дома 19 и 21, а также рынок на Димирова. При этом, учитывая масштаб нештатной ситуации, режимные показатели давления будут снижены. В связи с этим может наблюдаться частичное отсутствие воды на верхних этажах в домах Железнодорожного и Левобережного районов", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Утром 17 июня на левом берегу Воронежа произошел порыв магистрального водовода диаметром 1 000 мм, из-за чего Левобережный и Железнодорожный районы с общим населением около 300 тыс. человек остались без водоснабжения. А в районе переулка Севастопольский и улицы Морской оказались подтоплены 12 участков и пять частных домов, для откачки воды задействовали пожарно-насосную станцию, завершение работ запланировали на 12:00 (мск).

По данным пресс-службы мэрии Воронежа, в настоящее время поврежденная магистраль силами сотрудников компании "Росводоканал-Воронеж" перекрыта, на месте аварии идет откачка воды, после чего начнется ремонт трубы. По ее данным, к домам людей будет организован подвоз воды, также создан оперативный штаб, планируется задействовать маневренный фонд для расселения людей, пострадавших в результате аварии.