Режим ЧС ввели в Керчи после ливней, вызвавших подтопления в городе

"Проще на лодке, чем на автобусе". Крымчане показали подтопленные улицы после ливней

"Под руководством Главы Крыма Сергея Аксенова в Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования", - написал Бороздин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Керчи продолжается спасательная операция и эвакуация людей. "По поручению главы Крыма Сергея Аксенова будут определены и направлены специалисты для участия в проведении подворовых обходов и установлению ущерба, причиненного населению в связи с затоплением их домовладений. Все пострадавшие будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием", - добавил глава администрации.

По его словам, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделяется обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений. "Уважаемые керчане! Убедительная просьба воздержаться от использования воды в пищу", - призвал мэр жителей города.