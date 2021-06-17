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Режим ЧС ввели в Керчи после ливней, вызвавших подтопления в городе

По словам главы администрации города Сергея Бороздина, всего из-за обильных осадков в республике подтоплены пять муниципальных образований
© Елена Попова/Керчь.ФМ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня ввели в Керчи, где после сильных ливней подтоплены улицы города, сообщил глава местной администрации Сергей Бороздин.

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"Под руководством Главы Крыма Сергея Аксенова в Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования", - написал Бороздин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Керчи продолжается спасательная операция и эвакуация людей. "По поручению главы Крыма Сергея Аксенова будут определены и направлены специалисты для участия в проведении подворовых обходов и установлению ущерба, причиненного населению в связи с затоплением их домовладений. Все пострадавшие будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием", - добавил глава администрации.

По его словам, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделяется обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений. "Уважаемые керчане! Убедительная просьба воздержаться от использования воды в пищу", - призвал мэр жителей города.

Теги
РоссияКрым
Молния
Режим ЧС регионального масштаба объявили в Крыму после ливней
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