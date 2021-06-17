В ХМАО задержали подозреваемых в краже наград времен Великой Отечественной войны

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийске задержали подозреваемых в хищении наград времен Великой Отечественной войны, ювелирных изделий и денег в российской и иностранной валюте на общую сумму более 900 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-центр МВД России.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и оперативники уголовного розыска МО МВД России "Ханты-Мансийский" по горячим следам задержали подозреваемых в краже наград времен Великой Отечественной войны и других ценностей. В Кедровом переулке города Ханты-Мансийск наряд полиции, следовавший по маршруту патрулирования, заметил бегущих мужчин в масках, один из которых держал в руках сумку", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции начали преследование и в лесном массиве задержали одного из мужчин, второму удалось скрыться. Задержанный признался в краже. Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в один из домов города, вскрыли сейф с помощью болгарки и похитили имущество. Убегая, они выронили пакет с ювелирными изделиями, который был обнаружен в ходе осмотра места происшествия.

"Спустя несколько часов в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные проникли в его дом и похитили из сейфа награды, принадлежавшие его покойным родственникам. Среди пропаж - орден Отечественной войны, орден Трудовой Славы, юбилейная медаль "70 лет Вооруженным силам СССР", две юбилейные медали "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и одна - "50 лет Победы в Великой Отечественной войне", а также нагрудный знак "Почетный донор СССР", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, также были похищены различные ювелирные изделия и денежные средства в российской и иностранной валюте на сумму свыше 900 тыс. рублей. "Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого соучастника. У него изъяты похищенные награды и часть денежных средств", - отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Одному из подозреваемых, ранее судимому жителю Югры, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму - подписка о невыезде и надлежащем поведении.