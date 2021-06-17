В Архангельской области ищут пропавшего на озере подростка

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июня. /ТАСС/. Водолазы центра гражданской защиты приступили к поискам 16-летнего подростка, пропавшего на озере Лесное в Пинежском районе Архангельской области, его двоюродный брат утонул. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе региональной диспетчерской службы 112.

"16-летний юноша пропал на озере в Пинежском районе. Сегодня к поискам приступили водолазы областного центра гражданской защиты. Его родственник, как нам сообщили, двоюродный брат 27 лет, был найден утонувшим", - сказали в пресс-службе.

Жители села Карпогоры отправились на рыбалку на озеро 13 июня из деревни Вапна, куда приехали с бабушкой в дачный дом. На озеро они собирались выйти на лодке-плоскодонке. Бабушка отправилась на озеро на поиски, сотовой связи на этой территории нет. Вместе с водителем попутной машины они обнаружили машину братьев. Неподалеку от берега было обнаружено тело старшего из пропавших. Местонахождение младшего брата остается неизвестным. Обстоятельства произошедшего выясняются.