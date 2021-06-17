{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Архангельской области ищут пропавшего на озере подростка

По данным региональной диспетчерской службы 112, двоюродного брата пропавшего ранее нашли утонувшим

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июня. /ТАСС/. Водолазы центра гражданской защиты приступили к поискам 16-летнего подростка, пропавшего на озере Лесное в Пинежском районе Архангельской области, его двоюродный брат утонул. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе региональной диспетчерской службы 112.

"16-летний юноша пропал на озере в Пинежском районе. Сегодня к поискам приступили водолазы областного центра гражданской защиты. Его родственник, как нам сообщили, двоюродный брат 27 лет, был найден утонувшим", - сказали в пресс-службе.

Жители села Карпогоры отправились на рыбалку на озеро 13 июня из деревни Вапна, куда приехали с бабушкой в дачный дом. На озеро они собирались выйти на лодке-плоскодонке. Бабушка отправилась на озеро на поиски, сотовой связи на этой территории нет. Вместе с водителем попутной машины они обнаружили машину братьев. Неподалеку от берега было обнаружено тело старшего из пропавших. Местонахождение младшего брата остается неизвестным. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги
РоссияАрхангельская область
Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя
Рейсы не принимаются и не отправляются
Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя
Читать полностью