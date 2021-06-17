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На востоке Крыма из-за грозы обесточены более 100 трансформаторных подстанций

Наибольшее количество повреждений линий электропередачи зафиксировали в Керчи, а также Ленинском и Кировском районах республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 100 трансформаторных подстанций на востоке Крыма обесточены в результате сильной грозы и порывистого ветра, сообщила в четверг пресс-служба компании "Крымэнерго".

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"Сильнейшая гроза с ливнем и порывистым ветром обрушилась на Республику Крым сегодня ночью. Основной удар стихии пришелся на восток полуострова - Керчь, Ленинский и Кировский районы, где было зафиксировано большое количество повреждений линий электропередачи. По состоянию на 08:00 17 июня в сетях ГУП РК "Крымэнерго" было зафиксировано аварийное отключение более 100 трансформаторных подстанций (ТП)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятием введен особый режим работы. "Сотрудники предприятия устраняют аварийные отключения, произошедшие вследствие обильных осадков на востоке полуострова. Причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов. Автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы, обеспечила безопасное отключение поврежденных участков", - отметили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что "при наличии технической возможности ведется запитывание потребителей по резервной схеме электроснабжения". "В оперативном режиме от передвижных дизель-генераторных установок специалисты обеспечивают подачу электроэнергии социально значимым объектам. Однако массовость повреждений и сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия не позволяют одномоментно ликвидировать все аварийные отключения. Кроме того, значительно усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными - в некоторых районах глубина затопления достигает 1 м", - говорится в сообщении.

В Ленинский, Кировский и Керченский районы были оперативно передислоцированы бригады энергетиков из других структурных подразделений предприятия. "В ликвидации последствий непогоды специалисты задействуют автовышки, автогидроподъемники, автомобили с высокой проходимостью и другие механизмы. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме и будут продолжены до полного устранения последствий непогоды. Энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения абонентов", - отмечается в релизе.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. По данным администрации Керчи, в городе подтоплены свыше 200 домов, без света остались больница и центр, между домами передвигаются на моторных лодках и вплавь. В соседней Феодосии повалены деревья, подтоплены придомовые участки.

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