Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное

В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали подтопления. В Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков.

На полуострове после ливней ввели режим ЧС регионального масштаба .

. Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму в связи с неблагоприятными погодными условиями.

на 17 июня в Крыму в связи с неблагоприятными погодными условиями. Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Керчи выпало 82 мм, в Белогорске - 88 мм, в районе Керченского пролива зафиксировано 73 мм, в Мысовом - 43 мм, а в Симферополе - 28 мм.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что 17 июня масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе. Снижение интенсивности аномальных дождей , обрушившихся на Крым, по его словам, произойдет уже вечером , а 18-19 июня пройдут небольшие локальные дожди, но они не будут представлять никакой опасности.

, обрушившихся на Крым, по его словам, произойдет уже , а 18-19 июня пройдут небольшие локальные дожди, но они не будут представлять никакой опасности. Специалисты в Крыму эвакуировали 125 человек , в том числе 28 детей , из зон подтопления.

, в том числе , из зон подтопления. В Керчи ввели режим ЧС еще до объявления его на всем полуострове. По данным администрации города, подтоплены около 300 придомовых территорий , без света осталась городская больница, люди передвигаются между домами на моторных лодках и вплавь. На центральных улицах и перекрестках Керчи парализовано движение транспорта. Также из-за обильных осадков река Мелек-Чесме вышла из берегов .

еще до объявления его на всем полуострове. По данным администрации города, подтоплены около , без света осталась городская больница, люди передвигаются между домами на моторных лодках и вплавь. На центральных улицах и перекрестках Керчи парализовано движение транспорта. Также из-за обильных осадков река Мелек-Чесме . Глава администрации Керчи Сергей Бороздин пообещал, что эвакуированные жители Керчи будут размещены в гостиницах и на базах отдыха , обеспечены трехразовым питанием. Кроме того, Бороздин отметил, что в городе усилили контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделяется обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.

, обеспечены трехразовым питанием. Кроме того, Бороздин отметил, что в городе в водопроводных сетях, особое внимание уделяется обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений. Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец заявил, что воду с улиц Керчи планируют откачать в течение двух-трех часов .

. В Феодосии после ливня повалены порядка 25 деревьев , поврежден газопровод, обесточено несколько улиц.

, поврежден газопровод, обесточено несколько улиц. Несколько районов Крыма остались без воды в результате подтопления насосных станций.

в результате подтопления насосных станций. Свыше 100 трансформаторных подстанций на востоке полуострова обесточены в результате сильной грозы. Также обесточены восемь базовых станций мобильной связи.

на востоке полуострова обесточены в результате сильной грозы. Также обесточены восемь базовых станций мобильной связи. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что местные власти компенсируют ущерб жителям востока полуострова, где ливень вызвал подтопления. Аксенов осмотрел на надувной лодке пострадавшие от непогоды районы.

жителям востока полуострова, где ливень вызвал подтопления. Аксенов осмотрел на надувной лодке пострадавшие от непогоды районы. По поручению главы Крыма будут направлены специалисты для участия в проведении подворовых обходов и установлению ущерба , причиненного населению в связи с затоплением домовладений.

, причиненного населению в связи с затоплением домовладений. Синоптики прогнозируют, что погода в регионе улучшится не раньше 18 июня.