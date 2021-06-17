Число подтопленных из-за сильного ливня участков в Ростове-на-Дону выросло более чем втрое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Число подтопленных из-за продолжительного ливня участков в Ростове-на-Дону увеличилось до 43. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации. Всего в городе из-за непогоды зафиксировали более 100 происшествий.

Ранее в ростовском управлении ГО и ЧС сообщали о 13 подтопленных территориях. В пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области сообщали о подтоплении площади перед железнодорожным вокзалом в Ростове-на-Дону, а также двора и подвала девятиэтажного жилого дома.

"По информации Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, из-за неблагоприятных погодных условий в Ростове зафиксировано более 100 происшествий, в том числе 43 подтопления территорий, падение 65 деревьев и больших веток", - говорится в сообщении. О погибших или пострадавших в результате происшествий, вызванных непогодой, не сообщалось.

По сообщениям властей, сейчас в Ростове-на-Дону в связи с непогодой ввели режим повышенной готовности. Для борьбы с последствиями ливней городские власти развернули оперативный штаб, работает 101 аварийная бригада.

Кроме того, непогода нарушила подачу электричества в ряде районов города. "В результате сильного дождя с шквалистым ветром сегодня утром нарушено электроснабжение на территории Октябрьского, Ленинского, Ворошиловского и Железнодорожного районов. Сетевыми организациями в оперативном порядке ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей", - сообщили местные власти.

Как сообщил в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, 17 июня в городе ожидается дальнейшее ухудшение погоды. "Синоптики предупреждают об ухудшении погоды во второй половине дня. Ожидается сильный дождь с градом. Выпадет еще около 50 мм осадков", - сказал он. Логвиненко также попросил жителей города в связи с непогодой не парковать машины под деревьями, а также не переходить улицы при большом потоке воды.

Накануне в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, в течение суток 17 июня местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Также в Таганрогском заливе Азовского моря в течение дня ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости на 1-2 км, в сочетании с грозой, градом и усиление ветра до 15-20 м/с, при грозах - до 25 м/с.