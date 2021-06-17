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В Иркутске количество подтопленных грунтовыми водами дачных участков выросло в 2,5 раза

Всего оказались подтоплены 472 участка

ИРКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных грунтовыми водами садовых участков в Иркутске выросло с 196 до 472. Эвакуированы два человека, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"По результатам мониторинга, проведенного работниками администрации, на сегодня в городских СНТ (садовых некоммерческих товариществах) частично подтоплено 472 участка. Вода продолжает прибывать в Правобережном округе. На данный момент за помощью обратились два человека, которые проживают в СНТ "Банковец". Семейную пару доставили в пункт временного размещения, расположенный в школе №29", - говорится в сообщении.

В пострадавших садоводствах муниципальные службы откачивают воду, прокладывают водоотводные каналы, укладывают переливные трубы.

В среду администрация города сообщала о 196 подтопленных садовых участках. Из-за подъема уровня грунтовых вод, вызванного дождями, в садоводствах Ленинского и Правобережного округов города был введен режим чрезвычайной ситуации.

Дожди в Иркутске продолжались во вторник и среду, в четверг осадки прекратились.

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