Число ДТП с электросамокатами в России в 2020 году выросло на 200%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200% и составило 112. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД России информирует, что с января по май 2021 года в РФ зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%", - сказала она.

По словам Волк, в этом году в Москве зарегистрировано 24 такого рода аварий, в Санкт-Петербурге - 22, в Краснодарском крае - 12, в Татарстане - 7 и в Свердловской области - 6. "За 5 месяцев в указанных ДТП погибли 2 человека и ранены 119", - добавила представитель МВД.