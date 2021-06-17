Режим ЧС регионального масштаба объявили в Крыму после ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба после ливней на востоке полуострова в ночь на четверг, вызвавших значительные подтопления, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС. [Режим] ЧС регионального масштаба уже объявлен. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме", - сказал Аксенов журналистам.

По его словам, комиссии приступят к работе сразу после того, как сойдет вода. "Одна комиссия будет определять размер ущерба. <…> Вторая комиссия - причины подтопления и продолжение по их ликвидации. Главное - в краткосрочной перспективе оказать всем без исключения помощь", - отметил Аксенов.

По последним данным, в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Наибольший ущерб стихия нанесла Керчи, где подтоплены свыше 200 домов.

По словам Аксенова, специалисты продолжают откачку воды с подтопленных участков. "Никого без поддержки не бросим, ни одного керчанина. Сейчас выезжаем дальше в Ленинский район, там Приозерное, к сожалению, такая же ситуация, Кировский район. Обещаю всем крымчанам, без помощи ни один человек не останется", - добавил глава республики.

Он уточнил, что Минтранс Крыма и ГИБДД занимаются расчисткой дорог, проезд по которым затруднен.

