На Кубани возбудили дело после падения в реку детей

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам по факту происшествия в Апшеронском районе Краснодарского края, где в реку упали двое детей, один из которых найден погибшим. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по краю.

ЧП произошло в воскресенье вечером. На территории города Апшеронск в реку Пшеха упали два ребенка. Сотрудники экстренных служб обнаружили в четверг одного из детей погибшим.

"По факту произошедшего следователем Белореченского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). Поиски второго ребенка продолжаются. К ним привлечены спасатели и водолазы", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для установления точной причины смерти погибшего ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной версии следствия, девятилетний мальчик, гуляя, подошел к реке, поскользнулся и упал в воду, его 12-летний брат бросился в воду спасать его, обоих детей унесло течением, другие дети сообщили о случившемся взрослым, в экстренные службы обратились очевидцы событий.