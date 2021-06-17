В Крыму из зон подтопления эвакуировали 125 человек

ТАСС, 17 июня. Специалисты в Крыму провели эвакуацию 125 человек, в том числе 28 детей, из зон подтопления, возникших в результате сильного ливня, сообщается в четверг на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики, являющегося структурным подразделением Совмина региона.

"Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений, - 125 человек, из них 28 детей (Ленинский район: п. Приозерное - 40 человек, в том числе 10 детей (размещены в пункте временного размещения на базе детского сада), п. Новоотрадное - 15 человек, в том числе пять детей (размещены в гостинице "Ионис"), г. Керчь - 70 человек, в том числе 14 детей", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа, помощь в эвакуации оказывают также военнослужащие железнодорожного полка ЮВО. "С просьбой о помощи обратились представители администрация города Керчи. Оперативно созданные мобильные отряды военнослужащих на автомобильной технике повышенной проходимости эвакуируют жителей города из затопленных участков местности и вывозят затопленные машины", - отметили в пресс-службе.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков.