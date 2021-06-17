Суд оштрафовал и отправил на лечение активиста из Петербурга за оправдание терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к штрафу в 200 тыс. рублей и отправил на принудительное лечение активиста Александра Меркулова, которого обвиняли в оправдании терроризма в интернете, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с принудительным лечением у врача-психиатра амбулаторно", - говорится в сообщении.

Меркулова задержали в июле прошлого года, после чего суд заключил его под стражу по обвинению в оправдании терроризма. По версии следствия, он размещал одобряющие терроризм посты в соцсетях. Какие именно действия он одобрял, не уточнялось.

В октябре 2020 года ему продлили срок содержания в изоляторе, однако суд указал следователю на бездействие и волокиту по уголовному делу. Суд установил, что по делу не были своевременно назначены экспертизы и не получены ответы на запросы, необходимые для расследования преступления. В декабре того же года суд решил не продлевать Меркулову срок содержания в СИЗО и перевел его под домашний арест.