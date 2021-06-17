Плывущие за лодкой Аксенова мужчины работают в республиканской спасслужбе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Люди, которые в гидрокостюмах плыли за лодкой, в которой находился глава Республики Крым Сергей Аксенов во время осмотра Керчи, являются сотрудниками республиканской спасательной службы. Об этом журналистам сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Ранее телеканал "Крым-24" распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает результаты подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах.

"Плывущие в кадре в гидрокостюмах - республиканские спасатели, а не сотрудники МЧС России", - сказал Крючков.

"Сотрудники [спасслужбы] сопровождают все лодки, сопровождают пешком, в специальных гидрокостюмах. Включать двигатель из-за риска получить травму - невозможно. Это делается для всех без исключения, и я этим исключением не был", - сказал Аксенов журналистам.

Он уточнил, что на лодке ему необходимо было приблизиться к больнице, которая также оказалась затоплена, для того, чтобы оценить ее повреждения. Также Аксенов рассказал, что спасатели "плавают так весь день".

"Предлагаю всем паразитирование [на данной ситуации] снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности, они сопровождают так всех без исключения", - отметил глава республики.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В городе из-за значительных подтоплений ввели режим ЧС.