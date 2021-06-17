Возгорание гаражей на юге Москвы потушили

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание гаражей на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 12:59 мск пожар локализован, а в 13:00 мск - ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 12:16 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре на Варшавском шоссе, дом 12Г. Горели шесть одноэтажных металлических гаражей, площадь пожара составляла 100 кв. м. Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что была угроза распространения огня на соседние гаражи.