СК начал проверку в связи со смертью арестованного экс-главы Миасса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту смерти бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского, который умер в больнице после семи лет пребывания в СИЗО-12 в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"СК начал доследственную проверку по факту смерти А. К. Ардабьевского, который скончался в ГКБ имени Ерамишанцева 2 октября 2020 года", - сказал собеседник агентства. Сведения о проверке также появились в Telegram-канале Mash, который утверждает, что причиной смерти бывшего главы Миасса могли стать побои.

Адвокат Ардабьевского Евгений Мартынов заявил в беседе с ТАСС, что официально о начале проверки его не уведомляли. "О доследственной проверке я слышал на уровне своих источников, однако официально меня о ней не уведомляли. После смерти моего подзащитного я писал жалобы в СК, прокуратуру и ФСИН с просьбой ее начать. Наша позиция заключается в следующем: он умер не из-за побоев, а в результате неоказания ему медпомощи. Если бы его вовремя вывезли в гражданскую больницу и сделали там операцию, то жизнь моего подзащитного можно было бы спасти. Сейчас сведения о побоях кто-то вбросил для того, чтобы отвести ответственность от тех, кто не позволил оказать должную медпомощь Ардабьевскому", - сказал адвокат.

Ардабьевский был уволен в октябре 2013 года, после того как в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. По данным СК РФ, бывший сити-менеджер обвиняется в организации убийств местных коммерсантов Андрея Падучина и Павла Сидорова в 2005 и 2008 годах. Дело Ардабьевского выделено в отдельное производство из общего дела о бандитизме, по которому проходят девять обвиняемых. Вину он не признавал.