В Петербурге прошел обыск у журналистки Ники Самусик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли флеш-карту, телефон и плакаты в ходе обыска в комнате в общежитии Санкт-Петербургского государственного университета у журналистки Ники Самусик, которая является подозреваемой по делу о хулиганстве, которое возбуждено в отношении акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Тельнов.

"Сегодня утром в комнате Самусик в общежитии, где она проживает во время учебы, прошел обыск в рамках дела Крисевича по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Изъяли флешку, телефон и какие-то плакаты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Самусик также является подозреваемой по делу. "Она как подозреваемая, несмотря на то, что мера пресечения в отношении нее не избрана, но нет постановления о прекращении уголовного преследования", - отметил адвокат. По его словам, обыск провели в ее отсутствие, адвоката при его проведении также не было. Тельнов также отметил, что в отношении Самусик избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Таганский суд Москвы в минувшее воскресенье отправил до 11 августа в СИЗО художника-акциониста Крисевича за стрельбу на Красной площади. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий - в себя. У Крисевича изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411.

Ранее Крисевич неоднократно подвергался административному аресту за свои акции, он забирался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, также он на Лубянке сымитировал распятие, а в Петербурге в этом году ему назначили арест за проведение выставки картин на улице.