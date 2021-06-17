Экс-судья по делу Цапков может стать фигурантом дела о хищении денег у "Газпрома"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следствие начало проверку по факту хищения 200 млн рублей у компании "Газпром", к которому может быть причастна бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, ранее осужденная по делу о землях матери лидера ОПГ Сергея Цапка. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сейчас проводится доследственная проверка по факту хищения 200 млн рублей, которые были выделены "Газпромом" АО "Маяк" в качестве компенсации за прокладку трубопровода", - сказал собеседник агентства. По его словам, "Газпром" выплатил компенсацию за упущенную рекультивацию земель вследствие прокладки трубопровода "Южный поток" через земли АО "Маяк", но деньги были похищены. "Мартынова контролировала АО "Маяк", и следствие считает, что она могла похитить деньги и обналичить их через фирмы-однодневки", - пояснил источник.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

В декабре 2018 года Ростовский областной суд признал Мартынову виновной в мошенничестве, доказав, что в период с 2011 по 2012 год она получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок. При этом Мартынова не выполнила обязательства и оформила землю на третьих лиц - своих родных и знакомых. Суд приговорил ее к 7 годам колонии и штрафу 500 тыс. рублей.

В декабре 2020 года Мартынова стала фигурантом уголовных дел о нанесении крупного материального ущерба АО "Маяк", которое, по данным СМИ, было признано банкротом, и хищении средств со счета Надежды Цапок.