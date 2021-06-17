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Один человек пострадал при столкновении скорой помощи и "Камаза" в Новой Москве

Движение транспорта затруднено

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи столкнулся с "Камазом" в деревне Бунчиха в Новой Москве, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В деревне Бунчиха поселения Роговское произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автомобиля скорой помощи и "Камаза". В результате столкновения пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Движение автотранспорта после ДТП затруднено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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