В Керчи из-за выхода из строя станции обеззараживания воду очищают вручную

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы проводят дополнительное ручное обеззараживание воды в Керчи после выхода из строя станции в результате подтопления, сообщили в четверг журналистам в Мининформе региона.

"Сейчас производится дополнительное обеззараживание воды в ручном режиме, поскольку из-за отсутствия электроэнергии вышла из строя станция обеззараживания. В ближайшее время будет доставлен генератор для подключения станции", - сказали в министерстве.

Отмечается, что усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделено обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений. "По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, на сегодняшний день водопроводная вода в Керчи соответствует санитарным нормам. Однако в условиях чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей из-за подъема уровня воды в городских реках, затопления территорий вследствие непогоды необходимо воздержаться от употребления воды в пищу и использования продуктов питания, попавших в воду", - сообщается в пресс-релизе.

Сейчас три четверти города обеспечены стабильным водоснабжением, исключение составляет часть микрорайона Аршинцево. Запасы воды в резервуарах позволят обеспечить жителей до ночи. "Все службы подведомственных предприятий задействованы в рамках борьбы со стихией. Так, подведомственные предприятия с 5 утра приступили к выполнению своих служебных обязанностей. Из-за подтопления есть сложности с работой канализационных насосных станций. Порядка 5 насосов вышли из строя. Откачка воды производится посредством ассенизаторских машин. В течение 2-3 часов специалисты приступят к просушке насосов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Керчь направлена спецтехника. "Министр ЖКХ Республики Крым Сергей Донец находится в прямом контакте с руководителями муниципальных образований. Продолжается спасательная операция. В гостиницу "Меридиан" началось заселение жителей Керчи, эвакуированных вследствие подтопления МКД и частных домовладений. Это порядка 50 человек", - добавили в министерстве.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС. Ранее сообщалось, что порядка 20 тыс. жителей восточной части Крыма остались без питьевой воды из-за подтопления насосных станций в результате сильных ливней в ночь на четверг. Специалисты филиала "Вода Крыма" продолжают работу по восстановлению водоснабжения.