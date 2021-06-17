Слушания по делу MH17 возобновятся 24 июня

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 17 июня. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине возобновятся 24 июня. Об этом сообщил в четверг председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

"Мы закрываем заседание и возобновим слушания 24 июня, когда выступит защита и, при необходимости, прокуратура с ответом", - сказал он.

В ходе слушаний, состоявшихся в четверг, слово было предоставлено прокуратуре. Ее представители Манон Риддербекс и Вард Фердинандуссе выступили с рядом дополнений к представлению судом досье, которое было сделано на прошлой неделе, и выделили ряд моментов, на которые, по их мнению, судьи должны обратить внимание.

В частности, представители обвинения более детально рассказали, как отличаются выводы экспертов "Алмаз-Антея" от выводов экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по предполагаемому месту запуска ракеты. Прокуратура представила доказательства того, что в день крушения в районе трагедии не находилось украинских военных самолетов, чтобы опровергнуть информацию о том, что Boeing был сбит украинским истребителем, после чего сам истребитель был сбит повстанцами Донецкой народной республики из комплекса "Бук". Обвинение также показало несколько видеозаписей, предположительно сделанных в те же дни, когда был сбит Boeing, которые свидетельствуют, что в районе шли тяжелые бои. Это, по словам прокуратуры, расходится со словами обвиняемого по делу MH17 Олега Пулатова, который ранее заявил, что большая часть перехваченных разговоров о тяжелых боях и потерях не соответствовала действительности и была направлена на то, чтобы ввести противника в заблуждение. Кроме того, было представлено несколько дополнительных записей, якобы подтверждающих причастность к инциденту обвиняемого Игоря Гиркина (Стрелкова).

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.