Американца Спектора приговорили к четырем годам колонии за взятку экс-помощнице Дворковича

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Гражданин США российского происхождения Джин Спектор приговорен к четырем годам колонии по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Останкинского суда Москвы, который вынес приговор.

"Спектор Джин Миронович признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима", - сказали в суде.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. До недавнего времени он занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром".

По делу также проходит бывшая помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева. Спектор, запатентовавший в России лекарство от онкозаболеваний, обвиняется в посредничестве при передаче взяток Алексеевой. Басманный суд Москвы арестовал ранее обоих. Кроме того, другими обвиняемыми по делу являются советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший в 2014-2017 годах должность генерального директора ООО "Промомед Рус".

По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 годах получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя, сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.