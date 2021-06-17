Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Воронежа из-за аварии на магистральном водоводе

ВОРОНЕЖ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Железнодорожном районе города, где утром в четверг был выявлен прорыв на магистральном водоводе диаметром 1 000 мм. Подтоплены 12 участков и пять частных домов, 12 человек планируют временно разместить в гостинице, сообщила журналистам пресс-служба администрации Воронежа.

"В связи с нарушением жизнеобеспечения населения вследствие аварии на водоводе в районе переулка Севастопольского вводится режим чрезвычайной ситуации на территории Железнодорожного района Воронежа. На период ликвидации последствий аварии будет предусмотрена организация проживания и питания пострадавшего населения в пункте временного размещения. Планируется, что все заявившиеся - на данный момент 12 человек - будут размещены в гостинице "Морская", - говорится в сообщении пресс-службы.

Утром 17 июня на левом берегу Воронежа произошел порыв магистрального водовода диаметром 1 000 мм, из-за чего Левобережный и Железнодорожный районы с общим населением около 300 тыс. человек остались без водоснабжения, а в районе переулка Севастопольский и улицы Морской оказались подтоплены 12 участков и пять частных домов. В настоящее время в многоквартирные дома двух районов подачу воды переключили на другие ветки, откачка воды из пяти частных домов завершена, работы на 12 подтопленных участках продолжаются. По данным пресс-службы "Росводоканал-Воронеж", на месте аварии ведут земляные работы для ремонта лопнувшей трубы. По ее данным, к домам людей организован подвоз воды.