Моргенштерн подал в суд на СБУ

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Российский рэпер Алишер Валеев (сценический псевдоним - Моргенштерн) подал иск в Окружной административный суд города Киева против Службы безопасности Украины (СБУ), которая рекомендовала Минкультуры страны включить его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна в Службу безопасности Украины относительного внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российский рэпер просит суд признать противоправными действия СБУ и Министерства культуры и информационной политики Украины и отменить решение о включении в черный список. Помимо этого, исполнитель попросил инстанцию истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на Украину.

В конце апреля Минкультуры Украины сообщило, что включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Ему был запрещен въезд в страну. В начале лета у исполнителя были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, однако Моргенштерн отказался от этих выступлений. 12 мая стало известно, что рекомендацию о его включении в черный список дала СБУ, так как считает, что артист пропагандирует культ насилия и жестокости, а также наркотики.

Украинские власти запретили въезд в страну порядка 180 деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Михаил Боярский. Список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор перечень периодически пополняется.