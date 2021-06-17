Экс-председатель УИК под Пензой получила условный срок за фальсификацию итогов голосования

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно бывшего председателя участковой избирательной комиссии в Бессоновском районе Пензенской области по делу о фальсификации итогов голосования на выборах губернатора Пензенской области и дополнительных выборах депутатов Госдумы, которые проходили в регионе в сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Бессоновского районного суда.

"Назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком один год", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что председатель УИК включила неучтенные бюллетени, которые не выдавались избирателям, в число бюллетеней, использованных при голосовании. При этом она проставила в каждом из них отметку за одного из кандидатов, а затем неверно произвела подсчет голосов. Ранее сообщалось, что, по данным следствия, заведомо ложные сведения были внесены в 1 324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня по выборам главы региона и довыборам депутатов Госдумы), тогда как в выборах приняли участие всего 204 человека.

Подсудимая в ходе суда полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

На выборах губернатора Пензенской области 13 сентября 2020 года одержал победу Иван Белозерцев. 21 марта 2021 года его задержали по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключили под стражу.