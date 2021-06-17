Полиция в Сочи проводит проверку после нападения на экс-солиста группы "Лесоповал"

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи зарегистрировали материал по факту нападения на экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева и проводят по данному факту проверку, музыкант находится в больнице, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в четверг.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой человек, представившийся экс-солистом группы "Лесоповал" Русланом Казанцевым, сообщает, что якобы на него совершено нападение неизвестными в Сочи, в результате чего он получил травму челюсти.

"Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сообщили в краевом главке полиции, уточнив, что пострадавший находится в больнице.