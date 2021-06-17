На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Спасатели тушат кровлю одного из птичников ООО "Равис - птицефабрика Сосновская", которая загорелась в четверг вечером после удара молнии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.

"Птичник загорелся после удара молнии. Горит кровля. <…> Огонь распространялся мгновенно, этому способствовал ветер. Пожарные очень быстро приехали, их становится все больше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадавших нет. Пожар начался после окончания рабочего дня. Возгорание заметил механизатор, который занимался уборкой территории.

В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что угрозы распространения огня на другие здания нет.

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. метров. "В 16:18 мск поступило сообщение о пожаре в одном из зданий птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области. Происходит горение кровли и внутри здания птичника. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров", - сказали в МЧС.

Как рассказали МЧС в администрации птицефабрики, людей внутри здания нет, по предварительным данным, пострадавших нет.

Косилов добавил, что фабрика не будет останавливать работу. "На птицефабрике 64 корпуса, один из них горит. Работу птицефабрика останавливать не будет, это локальная проблема одного из 64 корпусов", - сказал он.

По его словам, в общей сложности в горящем корпусе находилось порядка 250 тыс. голов птицы. "Птица там явно погибла. После окончания рабочего дня внутри птичника никого не было, кроме птиц. Этот цех мы за последние десять лет дважды реконструировали. Цех оборудован и заземлением, и молниеуловителями, и всем остальным", - добавил он.