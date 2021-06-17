Петербургского депутата Резника подозревают в незаконном обороте наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 9 марта, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство каннабис", - говорится в сообщении.

В официальном Telegram-канале Резника также сообщается о его задержании по делу его родственника Ивана Дорофеева.

Следователи считают, что Резник приобрел для личного потребления не меньше 18 грамм каннабиса. В СК также сообщили, что провели ряд экспертиз и допросили больше 10 свидетелей для того, чтобы считать Резника причастным к преступлению. Обвинение ему планируют предъявить по части 1 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств"), она предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В четверг у Резника дома и его родственников провели обыски, после чего депутата отвезли на допрос в СК. Максим Резник является беспартийным депутатом шестого созыва петербургского заксобрания.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщали, что 11 марта этого года Невский районный суд города отправил в СИЗО родственника Резника Ивана Дорофеева, которого обвиняют в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. По версии следствия, Дорофеев незаконно приобрел сушеные "части конопли" массой более 6 граммов и хранил у себя дома для продажи.