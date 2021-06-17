В Нижегородской области возбудили дело после пропажи иностранки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело после пропажи иностранной гражданки, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по г. Бор СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения иностранной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 15 июня из квартиры дома в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Установлено, что пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре ННГУ имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня 2021 года, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными.

В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции, волонтерами проводят поисковые мероприятия, назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели.