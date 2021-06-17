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Водолазы нашли тело утонувшего в озере подростка в Архангельской области

Он пропал во время рыбалки на озере Лесное в Пинежском районе

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июня. /ТАСС/. Водолазы обнаружили в четверг тело 16-летнего подростка, пропавшего во время рыбалки на озере Лесное в Пинежском районе Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной диспетчерской службы 112.

"Водолазные спуски провели специалисты областного центра гражданской защиты. Тело молодого человека было обнаружено на шестиметровой глубине и поднято на поверхность", - сказали в пресс-службе.

Два жителя села Карпогоры отправились на рыбалку на озеро 13 июня из деревни Вапна, куда приехали в дачный дом. Тело погибшего мужчины 1993 года рождения ранее обнаружили родственники и местные жители. Обстоятельства гибели выясняются.

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