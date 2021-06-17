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Во Владимирской области горят цеха и склады почти на 10 тыс. кв. м

Как сообщили в МЧС, пострадавших нет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Крупный пожар на площади почти 10 тыс. кв. метров произошел в городе Струнино Владимирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:27 поступило сообщение о пожаре в производственном здании в городе Струнино, на улице Островского, 7. Происходит горение в двух цехах, котельной и готовой продукции на предварительно общей площади 9 250 кв. м", - сказали в ведомстве.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится деревообрабатывающее предприятие.

Пострадавших нет. МЧС наращивает группировку на тушении пожара, на место следуют 15 единиц техники и 40 человек.

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