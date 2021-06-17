В Telegram запустили чат-бот для помощи жителям подтопленных районов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) в Крыму запустил онлайн-помощника в Telegram-канале для жителей подтопленных восточных районов полуострова, сообщили в четверг журналистам в ЦУР.

"В связи с большим количеством сообщений в социальных сетях от жителей города Керчи, Ленинского и Кировского районов, где в ночь с 16 на 17 июня выпало рекордное количество осадков, ЦУР Республики Крым запустил информационный чат-бот "Инфопомощь ЧС Керчь" (@Kerch_help_bot). В основе - информация оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в чат-боте жители смогут найти телефоны экстренных служб, места размещения автоцистерн с питьевой водой и адреса пунктов временного пребывания пострадавших от наводнения. "Благодаря онлайн-помощнику жители Восточного Крыма смогут оперативно, на одном ресурсе получить полезную информацию. Это не только сэкономит драгоценное в данной ситуации время, но и поможет сориентироваться", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР Крыма Анатолия Половинца.

Разделы онлайн-помощника будут корректироваться и обновляться в зависимости от изменения обстановки и по мере поступления новых вопросов и сообщений, отмечается в пресс-релизе.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.