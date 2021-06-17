Около 900 человек эвакуировали из зоны подтопления на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Порядка 900 человек эвакуированы на востоке Крыма, где после ливней подтоплены более 300 домов, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по республике.

"Специалистами филиала "Вода Крыма" водоснабжение в городе Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено. Для ликвидации последствий организовано проведение следующих мероприятий: продолжается работа оперативного штаба и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым; проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений (865 человек), эвакуация населения в городе Керчи продолжается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поступили сведения о 347 фактах подтопления домов. "Количество населения, попавшего в зону подтопления, составляет более 1 000 человек, информация уточняется. На данный момент силами ГУП РК "Крымгазсети" продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в г. Керчь. В настоящее время остаются частично обесточены 16 линий электропередач (мощностью 10 кВт) в двух муниципальных образованиях (ГО Керчь и Ленинский район)", - сообщается на сайте.

Организована работа шести пунктов временного размещения, в двух из них находятся 85 человек, в том числе 20 детей. "Администрацией Ленинского района выделена техника для проведения землеройных работ с целью отвода воды, для организации последующей откачки. В селе Новоотрадное инженерной техникой (трактор "МТЗ-920" с ковшом) Ленинского филиала ГУП РК "Вода Крыма", организовано оборудование дренажной канавы с последующим сливом дождевой воды от подтопленных домовладений в море", - сообщается на сайте.

Завершены работы по ликвидации последствий подтопления в поселках Кировское и Советское.

Ликвидация последствий

По данным Мининформа региона, продолжаются работы по восстановлению электро-, газо- и водоснабжения. "На месте аварий работают бригады. В большинстве районов восстановлена электроэнергия. Из 8 300 абонентов 4 500 уже подключены к электроснабжению. Затоплена остается 71 трансформаторная подстанция (ТП), но вода начала уходить. По прогнозам энергетиков, еще 40 ТП будут подключены до конца дня - это еще 2 500 абонентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уличное освещение частично отключено. "Усилено патрулирование МВД, дабы избежать фактов мародерства. Девять автопатрулей будут работать на территории затопленных улиц", - сообщается в пресс-релизе.

Нормализуется ситуация с газоснабжением, отмечается в сообщении. "На данный момент в Керчи из 94 абонентов остаются без газа 44. Бригады "Крымгазсети" планируют до конца дня возобновить подачу газа всем, кто сейчас находится дома. Что касается водоснабжения, без воды оставались 12 000 абонентов Керчи, сейчас 10 000 абонентам водоснабжение восстановлено. В районы, где отсутствует водоснабжение, организован подвоз воды (задействованы пять водовозок)", - уточняется в сообщении.

Также уточняется, что штормовой ветер повалил 101 дерево. Их уборкой занимаются две бригады рабочих. Все деревья с проезжей части убраны, добавили в Мининформе.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова. В Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.