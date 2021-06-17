Площадь пожара в Некрасовке выросла до 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Площадь пожара на металлобазе в столичной Некрасовке выросла до 1 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Площадь возгорания выросла до 1 000 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Есть угроза дальнейшего распространения огня. Решается вопрос о привлечении к тушению пожарного поезда. Также на территории базы находятся посторонние люди, которые мешают пожарным.

Ранее столичный главк МЧС сообщил, что в 22:27 в поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Изначальная площадь возгорания составляла 120 кв. м. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

В свою очередь источник ТАСС уточнил, что горит металлобаза, где хранится различный металлолом, например, холодильники. Там же имеется тара с маслом, которая периодически взрывается.