Власти Ялты готовятся к ливням, грозам и усилению ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Ялты вслед за восточными районами Крыма, на которые в четверг обрушилась непогода, готовятся к ливням, грозам и усилению ветра до 25 м/с. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Готовимся к возможным ухудшениям погодных условий в Ялте. Провели комиссию по ЧС - дала поручение службам быть наготове. Ожидаем усиление ветра до 20-25 м/с, ливень и грозы", - написала Павленко.

Согласно прогнозу, пик непогоды придется на 02:00 мск. Павленко попросила жителей и гостей Ялты воздержаться от вечерних и ночных прогулок и оставаться дома. "Неблагоприятная погода сохранится и завтра - прошу отказаться от прогулок вблизи моря", - написала глава.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.