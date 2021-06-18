На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,7

ТАСС, 18 июня. Жители поселка Синегорск, входящего в Южно-Сахалинский городской округ, ощутили утром в пятницу землетрясение магнитудой 3,7, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"18 июня в 05:14 (21:14 мск) зарегистрировано землетрясение в 6 км восточнее села Синегорск. Магнитуда сейсмособытия составила 3,7, глубина - 16 км. Землетрясение ощутили жители села Синегорск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Село Синегорск расположено в 30 км от Южно-Сахалинска, при этом административно относится к нему. Население около 1,6 тыс. человек.