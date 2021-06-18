Обвиняемый в коррупции генерал МВД Краковский не смог восстановиться по службе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы отклонил иск о восстановлении по службе бывшего заместителя начальника следственного департамента МВД Александра Краковского, который вместе с другим генералом Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняется в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Как уточнили ТАСС в суде, Краковский также просил выплатить ему компенсацию морального вреда и оплату вынужденного прогула в размере более 1 млн рублей.

"В удовлетворении исковых требований Краковского Александра Михайловича к Министерству внутренних дел РФ о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на службе в органах внутренних дел, взыскании оплаты вынужденного прогула, компенсации морального вреда, Тушинским районным судом отказано", - сказал собеседник агентства.

Контракт о прохождении службы в органах внутренних дел был расторгнут с Краковским, а сам он уволен со службы в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Как установил суд, у работодателя имелись законные основания для выводов о наличии в его действиях грубого нарушения служебной дисциплины.

Генерал просил взыскать с МВД РФ в качестве оплаты вынужденного прогула более 1 млн рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, указав в обоснование своих требований, что являлся сотрудником органов внутренних дел, осуществлял службу в Следственном департаменте МВД РФ в должности заместителя начальника в звании генерал-майор юстиции.

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на это решение 8 июля.

Дело генералов

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров и направила материалы на доследование в Следственный комитет РФ, который обжаловал возврат дела. Дело уже вернулось в СК на доследование. 10 июня Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил им меру пресечения, освободив из СИЗО.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных полицейских было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля прошлого года, уже на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), а 3 апреля Басманный суд Москвы их арестовал. Они были уволены из МВД, вину не признают.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Защита Худояна настаивала на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Дело в его отношении повторно слушается в Коптевском суде Москвы.