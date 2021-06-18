СМИ: медведь проник на военную авиабазу на севере Японии

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Медведь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных Сил самообороны Японии, которая находится в городе Саппоро на севере страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что после проникновения зверь напал на одного из военнослужащих авиабазы.

Согласно информации телеканала NHK, медведь также попал на территорию аэропорта Окадама, который граничит с одноименной авиабазой. Животное находилось рядом со взлетно-посадочной полосой, после чего перелезло через ограду, покинув территорию. Для проверки возможного ущерба от произошедшего администрация временно приостановила все вылеты.

Ранее в пятницу медведь напал на двух пожилых людей, а также 40-летнего мужчину, которые проживают в Саппоро. Они были доставлены в больницу.

Власти Японии в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 года - 31 марта 2021 года) зафиксировали 158 случаев нападения медведей на жителей страны, что стало рекордом. По мнению экспертов, зверей, в частности, побуждал приближаться к жилым домам неурожай желудей и диких каштанов - основы медвежьего рациона в Японии.