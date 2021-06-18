В Забайкалье паводком подтопило 35 жилых домов

ТАСС, 18 июня. Паводок подтопил 35 жилых домов и разрушил семь деревянных мостов в семи населенных пунктах Забайкалья. В два района из Читы направлена аэромобильная группировка МЧС, чтобы при необходимости помочь местным жителям, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"На данный момент обильные осадки прошли на территориях четырех районов Забайкальского края - Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Шелопугинского, Балейского. В результате в семи населенных пунктах были подтоплены 35 жилых домов и 44 приусадебных участка, разрушено семь деревянных мостов, частично подтоплено четыре участка автодорог, нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами", - говорится в сообщении.

Из Читы в Шилкинский и Газимуро-Заводский район направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 47 человек, девяти единиц техники и четырех плавсредств. Если обстановка ухудшится, спасатели будут адресно помогать местным жителям. Кроме этого, в район ЧС направлен подвижный пункт управления - комплекс специальных автомобилей и пневмокаркасных модулей, который поможет руководить устранением последствий стихии. Всего для ликвидации последствий привлечена группировка в количестве 151 человека и 35 единиц техники.

В частности, вышедшая из берегов река Шилка отрезала от внешнего мира несколько сел Сретенского района, в том числе Усть-Кару и Верхние Куларки, в которых проживают почти 600 человек. Доставить в эти населенные пункты лекарства, продукты и необходимые вещи помогли транспортные полицейские, сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. Кроме того, сотрудники Могочинского линейного отдела МВД России на транспорте на служебных катерах перевезли в районный центр больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Также катера транспортной полиции доставили в села специалистов образования для проведения итоговой аттестации выпускников местной школы.

По данным правительства региона на вечер четверга, самая сложная ситуация сложилась в Газимуро-Заводском районе, где из-за размытого участка дороги и моста отрезанными оказались 11 населенных пунктов с населением 1 784 человека. В Нерчинско-Заводском районе селевыми потоками размыт проезд к селу Аргунск, размыты участки нескольких дорог. В Шелопугинском районе нет проезда к 13 селам, размыты два деревянных моста. Согласно прогнозу, в пятницу-субботу интенсивные осадки уйдут на север края, в Каларский, Тунгокоченский районы.