Газовоздушная смесь взорвалась в котельной во Фрязине

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной во Фрязине, сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

"Во Фрязине в одноэтажной газовой котельной при разогреве котла после двухнедельного планового отключения горячей воды на обслуживание произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Четверо операторов котельной эвакуировались самостоятельно после ЧП. Взрывом повредило 20 оконных проемов на площади 300 кв. м и корпуса котла на 45 кв. м. Несущие конструкции здания не повреждены. Возгорания после него не последовало. Ведется проверка котельной, причина ЧП устанавливается.