Осквернивших памятник Герою России подростков в Приморье посадили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Суд в Приморском крае избрал меру пресечения в виде домашнего ареста двум девушкам-подросткам, осквернившим памятник Герою России Олегу Пешкову. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

Ранее было возбуждено уголовное дело о вандализме в отношении двух девушек-подростков. По версии следствия, в ночь на 14 июня подозреваемые в алкогольном опьянении пошли гулять по городу Арсеньеву. В сквере Героя России Олега Пешкова девушки, зайдя за памятник, по очереди справили нужду на клумбу, после чего сорвали цветы и ушли.

Установлена торговая точка, где несовершеннолетние приобрели ночью спиртное. Следственным управлением инициирован вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности. Одна из подростков ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу и уголовное дело в отношении нее рассматривается в суде.

24 ноября 2015 года Су-24 Олега Пешкова был сбит в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, участвовавшие в расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.