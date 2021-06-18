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СМИ: в Китае полиция задержала восемь человек в связи со взрывом газа на рынке в Хубэе

По предварительным данным следствия, причиной происшествия стал недостаточно эффективный контроль за безопасностью местного газопровода

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские правоохранительные органы произвели задержание восьми человек в связи со взрывом газа на продуктовом рынке в провинции Хубэй на территории центрального Китая. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

Среди задержанных оказался руководитель дочернего подразделения Китайской газовой компании - оператора, ответственного за газификацию города Шиянь, где произошло ЧП. Власти продолжают проводить расследование. Согласно предварительным данным следствия, причиной происшествия стал недостаточно эффективный контроль за безопасностью местного газопровода.

13 июня примерно в 06:30 по местному времени (01:30 мск) на территории района Чжанвань в Шияне произошел взрыв, в результате которого погибли 25 человек, более 100  жителей получили ранения. Ударная волна полностью разрушила здание рынка, а в находящихся поблизости домах были выбиты стекла.

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