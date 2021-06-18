В Приамурье паводок оставил без транспортного сообщения семь поселений

ТАСС, 18 июня. Циклон, принесший дожди на территорию Амурской области на этой неделе, привел к ухудшению паводковой обстановки в Зейском и Магдагачинском районах, без транспортного сообщения остались семь населенных пунктов в этих районах. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

"В Зейском районе без транспортного сообщения оказались четыре населенных пункта: села Ивановка, Золотая Гора, поселки Кировский и Береговой. По информации администраций, имеется запас продуктов питания и медикаментов. Тяжелобольных граждан в населенных пунктах нет", - говорится в сообщении. В районе подтоплены пять приусадебных участков в селе Ивановка и восемь участков дорог, в том числе три участка дороги сообщением село Ивановка - Зея общей протяженностью до 5,8 км. Проезд автотранспорта невозможен. Вода также находится на четырех участках дороги сообщением село Заречное - поселок Амуро-Балтийск общей протяженностью до 200 м. Проехать можно на технике высокой проходимости. Из-за подъема уровня воды в ручье Тукурингра на 69-м км автомобильной дороги сообщением Зея - поселок Золотая Гора размыло дорожное полотно на участке протяженностью до 2 м, проезд невозможен. В районе работают спасатели.

"На подтопленном участке дороги сообщением Ивановка - Зея государственные инспекторы ГИМС организовали лодочную переправу. Сегодня утром в город Зею из Ивановки были эвакуированы один взрослый и четверо детей. Эвакуированные размещены у родственников. Еще одна лодочная переправа организована на подтопленном участке дороги село Заречное - пос. Амуро-Балтийск", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова.

От прошедших дождей пострадали также три участка дорог в Магдагачинском районе. Без транспортного сообщения в Магдагачинском районе оказались три населенных пункта: поселки Толбузино и Кузнецово, село Черняево. В этих населенных пунктах, по информации администрации, есть запас продуктов питания и медикаментов, тяжелобольных людей там нет. В районе также дежурят спасатели, для жителей села Черняево и поселка Кузнецово организована лодочная переправа.

В конце мая в регионе ввели режим ЧС из-за паводков.