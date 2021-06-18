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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Продолжительный дождь подтопил улицы Ялты

Глава администрации Янина Павленко призвала жителей и туристов по возможности оставаться дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Непогода обрушилась на Ялту в ночь на пятницу, по улицам после продолжительного дождя текут потоки воды. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные главой администрации Яниной Павленко на странице в Facebook. 

​​​​​​"Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много", - написала Павленко, опубликовав три видеоролика.

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Она также призвала жителей и туристов позаботиться о собственной безопасности. "По возможности оставайтесь дома", - добавила Павленко.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

В четверг ГУ МЧС по республике сообщил, что порядка 900 человек эвакуированы на востоке Крыма, где после ливней подтоплены более 300 домов.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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