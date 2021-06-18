Продолжительный дождь подтопил улицы Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Непогода обрушилась на Ялту в ночь на пятницу, по улицам после продолжительного дождя текут потоки воды. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные главой администрации Яниной Павленко на странице в Facebook.

​​​​​​"Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много", - написала Павленко, опубликовав три видеоролика.

Она также призвала жителей и туристов позаботиться о собственной безопасности. "По возможности оставайтесь дома", - добавила Павленко.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

В четверг ГУ МЧС по республике сообщил, что порядка 900 человек эвакуированы на востоке Крыма, где после ливней подтоплены более 300 домов.