В Челябинской области полностью ликвидировали пожар на птицефабрике

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели в Челябинской области полностью ликвидировали последствия пожара на объекте ООО "Равис - птицефабрика Сосновская". Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

"В 02:06 (00:06 мск) последствия пожара полностью ликвидированы. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-центре.

О пожаре, начавшемся накануне вечером, ТАСС сообщил генеральный директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов. По его словам, птичник загорелся после удара молнии, огонь распространился мгновенно, чему способствовал ветер. Он отмечал, что на птицефабрике 64 корпуса, один из них горел. Птицефабрика не будет останавливать работу, в горящем корпусе находилось около 250 тыс. голов птицы.