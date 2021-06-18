В Ялте река вышла из берегов. Город может остаться без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Река Водопадная вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте. Подтопление происходит в хозяйственной зоне, из-за чего город может остаться без света, сообщила в пятницу журналистам глава администрации Янина Павленко.
"Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света", - сказала Павленко.
По словам Павленко, больницы и другие социальные объекты не подтоплены. В городе организованы мобильные бригады для ликвидации последствий подтопления.
"Мы будем создавать сооружения, чтобы отводить воду от многоквартирных домов. Уже есть точечные случаи подтопления многоквартирных домов в подвалах. Главное, конечно, "Крымэнерго" - хозяйственная часть, где находятся у нас все основные жизнеобеспечивающе источники", - сказала мэр Ялты. При этом она отметила, что сильный дождь будет идти в городе весь день.
Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.
В четверг ГУ МЧС по республике сообщил, что около 900 человек эвакуированы на востоке Крыма, где после ливней подтоплены более 300 домов.