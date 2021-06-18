В СК назвали причину пожара на предприятии по деревообработке во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Взрыв газа, по предварительным данным, явился причиной пожара на предприятии по деревообработке в Струнине Владимирской области. В результате пострадали два человека, один из них получил ожоги более 50% поверхности тела, начата проверка, сообщили в пятницу журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"На территории деревообрабатывающего предприятия в Струнине произошел взрыв газа. В результате взрыва пострадали находящиеся на территории производства два сотрудника, один из которых получил более 50% термических ожогов поверхности тела. В настоящее время работники госпитализированы", - говорится в сообщении.

В результате взрыва произошло возгорание готовой деревянной продукции на сумму не менее 5 млн рублей.

По факту пожара следственными органами СК РФ по Владимирской области проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение о пожаре на производстве пиломатериалов на улице Островского в Струнине поступило в МЧС в 18:27 мск 17 июня. Горели два цеха, котельная и готовая продукция на общей площади 9 250 кв. м. Позже пожар был локализован на площади 3 000 кв. м. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Ликвидация открытого горения была объявлена в 22:23 мск 17 июня.