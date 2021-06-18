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В ДТП с автобусом под Псковом пострадали четыре человека

Авария произошла на 358-м км дороги Санкт-Петербург - Невель возле деревни Крюки

ПСКОВ, 18 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП на федеральной трассе Р-23 в Псковской области, где легковой автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине автобусом. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД России.

"На 358-м км дороги Санкт-Петербург - Невель у деревни Крюки произошло ДТП. Водитель автомашины Renault не справился с управлением, произошло столкновение со стоящим на обочине автобусом КАВЗ. В результате ДТП пострадал водитель Renault и три пассажира автобуса", - сказал собеседник агентства.

У пострадавших диагностированы ушибы, по факту ДТП проводится проверка.

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