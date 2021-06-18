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Дело историка Олега Соколова

Горсуд Петербурга рассмотрит жалобу на приговор Олегу Соколову в середине июля

Точная дата судебного заседания, по словам адвоката историка Сергея Лукьянова, пока не определена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу на приговор за убийство и незаконное хранение оружия историку Олегу Соколову в середине июля, сообщил журналистам его адвокат Сергей Лукьянов.

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"Уголовное дело в отношении Соколова Олега Валерьевича поступило в Санкт-Петербургский городской суд для апелляционного пересмотра. Предполагаемая дата судебного заседания - середина июля", - сказал он.

Точная дата заседания пока не определена.

25 декабря 2020 года суд в Петербурге приговорил бывшего сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и обладателя французского ордена Почетного легиона Соколова к 12,5 года колонии за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Суд установил, что в ноябре 2019 года Соколов у себя в квартире убил Ещенко выстрелами из обреза, расчленил ее тело и выбросил останки в реку Мойку, чтобы скрыть следы преступления.

Обвинение и потерпевшая сторона согласились с приговором и не будут его обжаловать, защита Соколова подала апелляцию после приговора, потребовав смягчить наказание.

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РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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